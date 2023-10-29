Горелкин призвал удалить "Википедию" из поисковой выдачи

Из поисковой выдачи в России следует убрать "Википедию", полагает замглавы комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Подобное пожелание он высказал в посте, опубликованном 29 октября в своем Telegram-канале.

"Поддерживаю решение РКН убрать из результатов поиска сайты зарубежных компаний, нарушающих требования закона "о приземлении". Считаю, что эти меры можно распространить еще на одного нарушителя — "Википедию"", — написал Горелкин.

Депутат выразил мнение, что "Википедия" давно уже перестала быть "свободной энциклопедией" и превратилась в "оружие информационной войны против России". По его словам, российские альтернативы сервису "Рувики" и "Руниверсалис" "не уступают "Википедии" в объеме информации и значительно превосходят ее по качеству и достоверности".

В минувшую пятницу Роскомнадзор запретил поисковикам помещать в выдаче сайты ряда зарубежных компаний, не выполнивших требования закона о "приземлении" в России.

Ранее Горелкин призвал ФАС и РКН выработать единый подход к размещению рекламы в запрещенных в России соцсетях.

Фото: Telegram-канал "Горелкин"