Володин пригрозил конфискацией зарубежных активов

Россия способна изъять в свою пользу зарубежные активы, полагает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это может произойти в качестве "симметричного ответа" на действия иностранных государств.

"Ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен <...> вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств нашей страны, чтобы за счет них продолжить милитаризацию Киева", — написал Володин в своем Telegram-канале.

По мнению спикера, в подобном случае России придется прибегнуть к симметричному ответу. При этом конфискации могут подвергнуться "гораздо большие активы" зарубежных стран по сравнению с замороженными в Европе российскими средствами, полагает он.

Всего, по словам Володина, Евросоюз потратил в 2022 году более 85 миллиардов евро на поддержку Украины.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина