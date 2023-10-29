В Петербурге увеличилась посещаемость торговых центров

Посещаемость торговых центров в Петербурге и Москве выросла в октябре на 6-10 % относительно аналогичного периода прошлого года, сообщил 29 октября "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Focus Technologies. Согласно полученным данным, рост в Петербурге оказался заметнее московского.

В период с 26 сентября по 23 октября показатель Mall Index, отражающего количество посетителей на одну тысячу километров торговых площадей, превысил в Москве значение прошлого года на 6 %. В то же время в Петербурге посещаемость торговых центров увеличилась на 10 % год к году.

По подсчетам аналитиков, сильнее всего посещаемость выросла в крупноформатных объектах площадью более 40 тысяч квадратных метров. Количество их посетителей выросло за последний месяц в Москве на 12 %, а в Петербурге он оказался на три процентных пункта выше.

Одновременно в обоих городах снижается вакантность площадей в торговых центрах. В Петербурге она сейчас составляет 7,8 %, согласно оценкам директора департамента исследований рынка Maris Алены Волобуевой. Как сообщила эксперт, по итогам четвертого квартала 2023 года возможно снижение доли пустующих площадей в ТЦ.

Фото: ЗАКС.Ру