Синоптик Колесов посулил Петербургу потепление на следующей неделе

В первый день следующего месяца Петербург ожидает повышение температуры до пяти градусов по Цельсию, следует из опубликованного 29 октября сообщения главного синоптика города Александра Колесова. Также, по его словам, в этот день ожидается дождь.

"Следующий очень обширный циклон, который будет проходить через Санкт-Петербург с 31 октября на 1 ноября, уже принесет нам потепление, но, скорее всего, 1 ноября температура повысится только до +3…+5 градусов", — написал Колесов в своем Telegram-канале.

Как уточнил синоптик, ожидаемые 1 ноября осадки перейдут в умеренный дождь, при этом ожидается "довольно свежий" ветер. Итогом этого сочетания станет малокомфортная погода, подытожил он.

Что касается понедельника, 30 октября, то в этот день ожидается температура воздуха около нуля. "Осадки в виде снега приблизятся к Санкт-Петербургу в начале дня, но в середине дня при слабоположительной температуре уже будет идти мокрый снег", — сообщил Колесов и уточнил, что быстро таять снег не будет.

Фото: ЗАКС.Ру