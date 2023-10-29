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Новости 17:57

В Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности

фото ЗакС политика В Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности

В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за угрозы гололедицы, следует из сообщения правительства Петербурга. Ухудшения погодных условий следует ожидать в течение понедельника, 30 октября.

"С 09 часов до 21 часа 30 октября на территории Сaнкт‑Пeтepбурга объявлен "желтый" уpовeнь погодной опасности из-за гололедно-изморозевых отложений. Ожидается налипание мокрого снега", — уведомили в Смольном.

"Желтый" уровень опасности предполагает потенциально опасную погоду.

В Смольном призвали водителей по возможности отказаться от поездок в понедельник. В случае поездок следует соблюдать особую осторожность в связи с угрозой гололедицы. Также осторожность следует проявлять пешеходам.

Фото: pixabay


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