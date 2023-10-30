Жители Ленобласти пожаловались СК РФ на нелегальную работу полигона отходов

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нелегальной работы полигона отходов в Ленинградской области, об этом 29 октября сообщили в пресс-службе СК РФ.

На работу полигона "Новый свет – Эко" пожаловались жители Гатчинского района Ленобласти. По их словам, полигон загрязняет воздух, а также из-за его работы они чувствуют едкий запах и ухудшение самочувствия.

В жалобе жители отметили, что на их заявления не отреагировали ни руководство полигона, ни местные контрольные органы.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному вопросу и представить доклад о результатах расследования.

Фото: пресс-служба СК РФ