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Жители Ленобласти пожаловались СК РФ на нелегальную работу полигона отходов

фото ЗакС политика Жители Ленобласти пожаловались СК РФ на нелегальную работу полигона отходов

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нелегальной работы полигона отходов в Ленинградской области, об этом 29 октября сообщили в пресс-службе СК РФ.

На работу полигона "Новый свет – Эко" пожаловались жители Гатчинского района Ленобласти. По их словам, полигон загрязняет воздух, а также из-за его работы они чувствуют едкий запах и ухудшение самочувствия. 

В жалобе жители отметили, что на их заявления не отреагировали ни руководство полигона, ни местные контрольные органы.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному вопросу и представить доклад о результатах расследования.

Фото: пресс-служба СК РФ


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