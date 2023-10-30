ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 9:40

Бельский обратился к петербуржцам в День памяти жертв политических репрессий

фото ЗакС политика Бельский обратился к петербуржцам в День памяти жертв политических репрессий

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский обратился к петербуржцам в День памяти жертв политических репрессий, об этом 30 октября депутат написал в своем Telegram-канале.

В понедельник, 30 октября, в России вспоминают тех, кто стал жертвами репрессий – миллионы людей, которые "поплатились за свои мысли, слова, поступки", пишет Бельский. 

"Те трагические страницы истории навсегда в нашей памяти. Служат вечным напоминанием об ужасах произвола тоталитарного государства", – написал парламентарий.

В конце он заключил, что репрессиям нет никаких оправданий и всегда нужно идти по пути главенства гражданских прав.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




Новости30 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама