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Новости 10:38

Пожар в бизнес-центре у ТРЦ "Галерея" ночью 30 октября тушили по повышенному рангу сложности

фото ЗакС политика Пожар в бизнес-центре у ТРЦ "Галерея" ночью 30 октября тушили по повышенному рангу сложности

В Центральном районе Петербурга произошел крупный пожар в бизнес-центре недалеко от ТРЦ "Галерея", об этом 30 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

В 02:48 в понедельник, 30 октября, в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что в бизнес-центре на Лиговском проспекте начался пожар.

По данным МЧС, горение происходило в двухэтажном здании бизнес-центра на общей площади 40 квадратных метров. В 03:31 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС, в 04:45 по нему был сделан отказ, а пожар локализовали.

Полностью возгорание ликвидировали в 05:09. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара было привлечено 6 единиц специальной техники и 30 человек личного состава МЧС.

Фото: ЗАКС.Ру


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