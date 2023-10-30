Самолеты из Петербурга и Москвы в Махачкалу будут приземляться в Грозном

Рейсы авиакомпании "Аэрофлот" в Махачкалу будут выполняться в аэропорт города Грозный, об этом 30 октября компания написала в своем Telegram-канале.

Изменения связаны с закрытием аэропорта Махачкалы.

Рейсы Москва – Махачкала – Москва и Санкт-Петербург – Махачкала – Санкт-Петербург будут выполняться в аэропорту города Грозный. Оттуда пассажиров будут до Махачкалы возить автобусы.

Также представители авиакомпании отметили, что время вылета и прилета самолетов при этом остается без изменений.

Также об изменениях заявили еще две авиакомпании. Smartavia отменила рейсы в Махачкалу 30 октября, а "Уральские авиалинии" перенесли свои рейсы их Екатеринбурга и Домодедово и обратно на 31 октября.

В воскресенье, 29 октября, на территории аэропорта прошли массовые беспорядки. Толпа людей прорвалась на взлетное поле, где стоял самолет, прилетевший из Тель-Авива. Протестующие искали граждан из Израиля. После произошедшего Росавиация закрыла аэропорт Махачкалы до 02:59 31 октября, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: ЗАКС.Ру