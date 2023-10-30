Глава Дагестана назвал организатором погрома в аэропорту Махачкалы проукраинский Telegram-канал

Глава Дагестана Сергей Меликов считает, что ситуацию в регионе попытались дестабилизировать из-за рубежа, в том числе проукраинскими Telegram-каналами, об этом 30 октября пишет ТАСС со ссылкой на слова главы республики.

"Попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане, в том числе с использованием запрещенных приемов, связанных с раздуванием межнациональной розни, межконфессиональных проблем, проводятся нашими врагами, противниками нашей страны", – сказал Меликов.

Также, по его словам, призывы граждан выходить на протесты идут из-за рубежа. Он отметил, что, по его информации, Telegram-канал "Утро Дагестана" ведется с территории Украины. Как пишет "Деловой Петербург", в августе 2023 года у модераторов канала уже проходили обыски.

Кроме этого, Меликов назвал произошедшее цинизмом и предательством и добавил, что ему стыдно за беспорядки, так как Дагестан "всегда был оплотом дружбы".

Фото: ЗАКС.Ру