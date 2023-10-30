В Смольном хотят разрешить участникам СВО бесплатно посещать музеи и парки

Участники спецоперации и члены их семей могут получить право на бесплатное посещение музеев и парков, находящихся в подчинении у петербургских властей, следует из проекта постановления городского правительства. Документ был опубликован на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

"Установить, что участникам специальной военной операции и членам их семей предоставляется право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга", — говорится в проекте.

Мера распространяется на супругов, несовершеннолетних детей, родителей участников СВО, а также на их совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, если те учатся на очной форме. Кроме того, правом бесплатного прохода предполагается обеспечить детей-инвалидов участников спецоперации вне зависимости от их возраста.

Комитету по культуре предписано в течение месяца представить и утвердить порядок бесплатного прохода бойцов СВО и их родных в парки и музеи.

Фото: ЗАКС.Ру