ККИ требует освободить здание на Галерной от незаконного пользования

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга информирует землепользователей и просит добровольно освободить незаконно занятые помещения в доме 55 на Галерной улице, об этом 30 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

В четырехэтажном здании на Галерной улице в коммерческих целях незаконно используются помещения, поэтому ККИ просит землепользователей добровольно покинуть территорию и вывезти свое имущество.

В случае если в определенный срок помещения не будут освобождены, то работы будут проведены в принудительном порядке.

Также в ККИ отметили, что дом №55 на Галерной является объектом культурного наследия, в котором 10 помещений общей площадью 700 квадратных метров заняты незаконно.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга