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Новости 12:41

Правительство упростит зарубежному бизнесу ведение дел в России

фото ЗакС политика Правительство упростит зарубежному бизнесу ведение дел в России

Россия упростит ведение дел на своей территории предпринимателям из 25 дружественных стран, рассказал 30 октября премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в правительстве. Предполагается, что бизнесмены смогут по упрощенной схеме открывать счета в российских банках.

"В подписанном распоряжении определен перечень из 25 стран, граждане и юридические лица которых смогут в упрощенном порядке открывать счета или вклады в российских банках", — транслирует слова Мишустина пресс-служба кабмина.

Правила упросят, в частности, для бизнесменов их Белоруссии, Казахстана, Индии, Китая, Турции и ряда других государств. Согласно процедуре, они смогут предоставлять необходимый пакет документов в банке на территории своей страны еще до въезда в России. После пересечения границы они смогут проводить платежи в российских банках.

"Так гораздо удобнее для всех, кто приезжает к нам, — для туристов, предпринимателей, — высказался Мишустин. — Рассчитываем, что принятые решения помогут улучшить взаимодействие между деловыми сообществами государств-партнеров".

Ранее Мишустин призвал усилить контроль за миграционными потоками в Россию. Он сообщил о планах цифровизации контроля за приезжающими для работы иностранцами и их работодателями.

Фото: ЗАКС.Ру


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