Чиновники могут остаться без ручек зарубежного производства

В Минпромторге рассмотрят инициативу о запрете закупать канцелярские товары зарубежного производства для чиновников, об этом 30 октября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова заместителя главы министерства Василия Осьмакова на заседании Государственной Думы.

Предполагается, что отказ от импортных канцелярских товаров поддержит отечественных производителей.

Запрет на госзакупки товаров будет касаться только тех стран, которые не являются членами Евразийского экономического союза (ЕЭАС). Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия смогут и дальше продавать свои канцелярские товары, так как страны являются участниками ЕЭАС.

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