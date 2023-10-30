Суд закрыл на 22 дня кафе на Московском проспекте после трех случаев отравления

Московский районный суд Петербурга приостановил деятельность кафе на Московском проспекте за правонарушение по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ст.6.6 КоАП РФ), об этом 30 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Установлено, что 29 сентября было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование после регистрации трех случаев кишечной инфекции у петербуржцев, которые посетили кафе на Московском проспекте, 109.

В ходе расследования были обнаружены множественные нарушения: отсутствие маркировок, отсутствие последовательности технологических процессов, не осуществляется температурный контроль, присутствие насекомых и многое другое. В общей сложности с реализации было снято 111 килограмм продукции.

Представитель кафе вину признала и уточнила, что нарушения устранены.

Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности на 22 дня.

Фото: ЗАКС.Ру