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Новости 13:45

Суд закрыл на 22 дня кафе на Московском проспекте после трех случаев отравления

фото ЗакС политика Суд закрыл на 22 дня кафе на Московском проспекте после трех случаев отравления

Московский районный суд Петербурга приостановил деятельность кафе на Московском проспекте за правонарушение по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ст.6.6 КоАП РФ), об этом 30 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Установлено, что 29 сентября было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование после регистрации трех случаев кишечной инфекции у петербуржцев, которые посетили кафе на Московском проспекте, 109. 

В ходе расследования были обнаружены множественные нарушения: отсутствие маркировок, отсутствие последовательности технологических процессов, не осуществляется температурный контроль, присутствие насекомых и многое другое. В общей сложности с реализации было снято 111 килограмм продукции.

Представитель кафе вину признала и уточнила, что нарушения устранены. 

Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности на 22 дня.

Фото: ЗАКС.Ру


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