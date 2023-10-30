СПбГУ не выплатил компенсацию студентке за сломанный обвалом штукатурки в общежитии ноутбук

Студентка Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) не получила компенсацию за ремонт ноутбука, который пострадал из-за обвала штукатурки в общежитии, об этом 30 октября пишет студенческое сообщество "Лупа и Пупа" в социальной сети ВКонтакте.

В сентябре в общежитии СПбГУ на улице Шевченко обвалился потолок, и кусок штукатурки попал студентке на ноутбук.

Девушка почти никак не пострадала, а вот ноутбуку потребовалась замена матрицы и чистка от пыли. Руководство общежития предложило девушке компенсацию, однако сотрудники университета сказали, что это будет "долгий бюрократический процесс".

Общая стоимость ремонта составила 22,5 тысяч рублей. Очистка ноутбук вышла в 5,5 тысяч, а замена матрицы в 17 тысяч.

Фото: ЗАКС.Ру