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Аэропорт Махачкалы снова начал работу после беспорядков

фото ЗакС политика Аэропорт Махачкалы снова начал работу после беспорядков

Аэропорт в Махачкале возобновил работу после массовых беспорядков, об этом 30 октября сообщили в пресс-службе Росавиации.

Прием и отправка самолетов начались с 14:00 по московскому времени. 

Однако рейсы из Израиля все-таки перенаправят в аэропорты других городов. Речь идет о рейсах авиакомпаний "Азимут" и Red Wings, которые летали из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу.

В "Аэрофлоте" также заявили, что рейс Москва – Махачкала – Москва будет выполняться через аэропорт в Махачкале, а не в Грозном, как было решено ранее.

На данный момент в аэропорту работают сотрудники дагестанского следственного комитета.

Фото: ЗАКС.Ру


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