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Новости 15:41

В Петербурге запустили троллейбусный маршрут, соединяющий три района города

фото ЗакС политика В Петербурге запустили троллейбусный маршрут, соединяющий три района города

С 30 октября в Петербурге заработал новый троллейбусный маршрут под номером 12, об этом 30 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Новый маршрут должен будет соединить Василеостровский, Адмиралтейский и Центральный районы, а также 10 станций метро.

На линии в будние дни будут работать 13 троллейбусов, а в выходные 11. Предполагается, что интервал по будням будет 12-14 минут и 14-16 минут по выходным дням.

Также, как отметил заместитель председателя комитета по транспорту Ренат Ягудин, на новом маршруте работают троллейбусы с увеличенным автономным ходом, которого хватит почти на 20 км. На маршруте троллейбус автономным ходом будет проезжать 17 км.

Фото: ЗАКС.Ру


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