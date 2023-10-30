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Новости 16:45

Из Пулково в китайский город Чэнду увеличат количество рейсов до трех в неделю

фото ЗакС политика Из Пулково в китайский город Чэнду увеличат количество рейсов до трех в неделю

В 2023 году китайская авиакомпания Sichuan Airlines увеличит количество рейсов из Петербурга в Чэнду, об этом 30 октября сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы".

Теперь самолеты по этому маршруту будут летать не два, а три раза в неделю. Такое решение связано с тем, что направление становится все более популярным. Рейсы будут выполнять по вторникам, четвергам и субботам.

О решении рассказали на встрече представителей аэропорта Пулково и авиакомпании Sichuan Airlines в отеле Corinthia Hotel. Также на встрече рассказали о возможностях аэропорта города Чэнду.

Фото: ЗАКС.Ру


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