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Экологические службы собрали 14,6 тонн отходов в Петербурге

фото ЗакС политика Экологические службы собрали 14,6 тонн отходов в Петербурге

Экологическими службами Петербурга было собрано более 14,6 тонн опасных отходов, включая нефтесодержащие и ртутьсодержащие отходы, а также медицинские термометры, об это 30 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Специалисты экологических служб провели обследования после ликвидации аварийных ситуаций и ликвидировали загрязнения водных объектов. В районе реки Славянки была собрана тонна нефтеводяной смеси, а в районе ул. Богайчука было собрано 200 кг нефтеводяной смеси.

Также были приняты более 14,5 тонн опасных отходов от населения, включая автомобильные покрышки, бытовую и оргтехнику, химические отходы, просроченные лекарства и другие опасные отходы.

 

Фото: unsplash.com


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