Гендиректор ЖКС № 1 Петроградского района заключен под стражу по делу о взятке

Генеральный директор ЖКС № 1 Петроградского района Игорь Жулев заключен под стражу по делу о получении крупной взятки в составе организованной группы (пп. а, в ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщила 30 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Решение об этом принял Петроградский районный суд.

По версии следствия, не позднее 3 ноября прошлого года Жулев вступил с иными лицами в сговор, направленный на получение взятки за заключение договора аренды техники с экипажем между ЖКС и ИП "Губкина И. А." и за последующую оплату этих услуг в первоочередном порядке. В период до конца февраля 2023 года участники схемы якобы получили не менее 300 тысяч рублей за это.

Жулев заявил о том, что не признает вину по выдвинутому против него обвинению.

Следствие указало, что гендиректор также проходит обвиняемым по еще одному делу. В рамках последнего ему назначен домашний арест, однако, согласно данным УФСИН, он нарушает необходимые условия.

Сам Жулев против ареста возражал, говоря о его избыточности. Суд посчитал иначе и заключил его под стражу по 10 декабря.

Фото: ЗАКС.Ру