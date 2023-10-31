Суд отправил калининградца в колонию по делу о попытке вступить в ВСУ

Второй Западный окружной военный суд огласил приговор бизнесмену из Калининграда Андрею Гальчевскому по делу о государственной измене, сообщил 31 октября ТАСС. Предпринимателя обвинили в попытке вступить в иностранный легион ВСУ и в распространении призывов к насилию в отношении военных комиссаров, за это ему назначили 11 лет колонии.

"Суд окончательно назначил Гальчевскому Андрею Витальевичу 11 лет лишения свободы с отбыванием [наказания] в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей и ограничением свободы на один год", — рассказали информагентству в суде. Также фигуранту дела запретили администрировать сайты в течение двух лет.

Приговор был обжалован и в законную силу не вступил.

По информации суда, 60-летний финансовый директор одной из фирм Гальчевский летом 2022 года отправил письма в посольства Украины с запросами о возможности вступления в иностранный легион ВСУ. Позже он якобы купил билет в Москву, откуда будто бы собирался добраться до Вильнюса через Минск. Осенью того же года он был задержан. В суде он частично признал вину, при этом обвинения в намерениях вступить в ВСУ он отверг.

Фото: ЗАКС.Ру