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Спрос на микроквартиры вырос в Петербурге в полтора раза за год

фото ЗакС политика Спрос на микроквартиры вырос в Петербурге в полтора раза за год

С начала года в России увеличился спрос на микроквартиры площадью менее 30 квадратных метров, передают 31 октября "Известия" со ссылкой на участников рынка. Особенно это заметно в крупных городах, в первую очередь в Москве и Петербурге.

Так, согласно данным компании "Метриум", в минувшем сентябре на рынке первичной недвижимости в Москве было продано в три раза больше микроквартир и микроапартаментов, чем в январе. По оценкам компании "НДВ Супермаркет Недвижимости", рост оказался несколько меньшим и составил 2,7 раза относительно начала года.

В Петербурге спрос на микрожилье увеличился с января по октябрь более чем на 50 % относительно показателей за аналогичный период 2022 года, заявила газете директор департамента продаж GloraX Татьяна Халилова.

В целом по России интерес к подобному формату жилья вырос в России за последний месяц на 10-15 %, следует из данных компании "Этажи". Про словам директора по продажам компании Сергея Зайцева, в условиях ужесточения требований со стороны банков к выдаче кредитов подобные квартиры "становятся единственно доступными" для покупателей.

Фото: pixabay


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