В годовщину катастрофы над Синаем Беглов и Бельский заявили о неприятии терроризма

В годовщину авиакатастрофы над Синайским полуостровом губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский по традиции высказались о произошедшем. С момента теракта в самолете, следовавшем в Петербург, прошло ровно восемь лет.

"Я хорошо помню тот день. Вместе с петербуржцами воспринял случившееся как собственную трагедию. И хотя прошло восемь лет, годы не могут залечить раны в сердцах тех, кто потерял своих близких", — написал Беглов в своих соцсетях. Глава города также отметил, что не существует оправданий терроризму.

В свою очередь, Бельский назвал теракт "преступлением, которому нет и не может быть прощения".

В результате теракта 31 октября 2015 года потерпел крушение рейс компании "Когалымавиа", в результате погибли 224 человека. Ответственность за это взяли на себя исламские террористы.

Фото: Telegram-канал Александра Беглова