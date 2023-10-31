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Новости 11:24

Заболеваемость ковидом в России выросла на треть за неделю

фото ЗакС политика Заболеваемость ковидом в России выросла на треть за неделю

За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом увеличилась в России почти на треть, сообщили 31 октября в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией. Одновременно наблюдается рост других показателей, связанных с ковидом.

Всего за неделю в стране зафиксировано почти 26 тысяч новых случаев заболевания. Госпитализировано почти 3,8 тысячи больных, выздоровели 20,7 тысячи человек. За неделю скончался 61 пациент.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,32 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,1 %", — рассказали в оперштабе.

Увеличение заболеваемости наблюдается в 72 регионах России, рост количества госпитализаций — в 56 регионах.

Фото: pixabay


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