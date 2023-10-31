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Новости 11:28

Перекресток Дальневосточного и Народной ждут увеличенные пробки

фото ЗакС политика Перекресток Дальневосточного и Народной ждут увеличенные пробки

Две петербургских локации почти на месяц создадут водителям помехи из-за различного рода дорожных работ, что следует из сообщения Государственной административно-технической инспекции.

Часто испытывающий заторы перекресток Народной улицы и Дальневосточного проспекта на правом берегу Невы испытает дополнительную нагрузку. На нем собираются привести в порядок трамвайные пути, из-за чего движение транспорта ограничат. 

В Московском районе прокладка инженерных коммуникаций потребует ограничений на почти полуторакилометровом отрезке Среднерогатской улицы (между Дунайским проспектом и Дизельным проездом).

На обоих участках движение будет затруднено в период с 2 по 29 ноября.

Фото: ЗАКС.Ру


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