Беглов заявил, что средняя зарплата в 2024 году превысит 100 тысяч рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов 31 октября заявил депутатам Заксобрания, что средняя заработная плата в городе в 2024 году превысит 100 тысяч рублей, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Об этом глава города сообщил во время представления проекта бюджета на следующие три года.

- В 2024 году средняя заработная плата по экономике планируется выше 100 тысяч рублей, - сказал губернатор.

Напомним, в конце октября Петростат заявил, что средняя зарплата в Петербурге по итогам августа уменьшилась до 88 тысяч рублей. Снижение продолжается два месяца подряд. По итогам июня средняя зарплата составила 101 тысячу рублей.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру