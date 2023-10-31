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Новости 11:35

Беглов заявил, что средняя зарплата в 2024 году превысит 100 тысяч рублей

фото ЗакС политика Беглов заявил, что средняя зарплата в 2024 году превысит 100 тысяч рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов 31 октября заявил депутатам Заксобрания, что средняя заработная плата в городе в 2024 году превысит 100 тысяч рублей, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Об этом глава города сообщил во время представления проекта бюджета на следующие три года. 

- В 2024 году средняя заработная плата по экономике планируется выше 100 тысяч рублей, - сказал губернатор. 

Напомним, в конце октября Петростат заявил, что средняя зарплата в Петербурге по итогам августа уменьшилась до 88 тысяч рублей. Снижение продолжается два месяца подряд. По итогам июня средняя зарплата составила 101 тысячу рублей. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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