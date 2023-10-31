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Муниципал 11:46

Муниципалам досталась благодарность от Беглова

фото ЗакС политика Муниципалам досталась благодарность от Беглова

Глава Петербурга Александр Беглов, представляя проект бюджета на 2024 год перед депутатами Заксобрания, рассказал о поддержке для муниципалов и поблагодарил их за работу, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

- Хотел бы сказать слова благодарности за работу нашим муниципальным коллегам. Они - самое близкая к жителям ветвь власти. <...>  Очень много интересных, красивых проектов, которые делают муниципалитеты. Они вместе с нами, исполнительной системой власти, депутатами Законодательного собрания также заботятся о жизни наших жителей, - сказал Беглов. 

На различные цели по благоустройству местному самоуправлению выделят порядка 4,7 млрд рублей. Беглов уверен, что эти средства потратят с "максимальным эффектом". 

Отметим, в проекте бюджета Петербурга на ближайшую "трехлетку" 43 млрд рублей выделены муниципальным образованиям. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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