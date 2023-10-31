Муниципалам досталась благодарность от Беглова

Глава Петербурга Александр Беглов, представляя проект бюджета на 2024 год перед депутатами Заксобрания, рассказал о поддержке для муниципалов и поблагодарил их за работу, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

- Хотел бы сказать слова благодарности за работу нашим муниципальным коллегам. Они - самое близкая к жителям ветвь власти. <...> Очень много интересных, красивых проектов, которые делают муниципалитеты. Они вместе с нами, исполнительной системой власти, депутатами Законодательного собрания также заботятся о жизни наших жителей, - сказал Беглов.

На различные цели по благоустройству местному самоуправлению выделят порядка 4,7 млрд рублей. Беглов уверен, что эти средства потратят с "максимальным эффектом".

Отметим, в проекте бюджета Петербурга на ближайшую "трехлетку" 43 млрд рублей выделены муниципальным образованиям.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру