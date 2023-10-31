Приток мигрантов в Петербург остался таким же, что и год назад

Количество выданных мигрантам за январь-сентябрь 2023 года трудовых патентов оказалось в Петербурге и Ленобласти приблизительно на том же уровне, что и год назад, сообщили 31 октября "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Так, в этом году иностранцы оформили в двух регионах 263 241 патент на работу. За аналогичный период 2022 года было выдано 262 207 патентов, что несильно уступает нынешним показателям.

При этом в МВД не уточнили количество действительных по состоянию на 1 октября патентов в городе и области. При этом в июле их насчитывалось 362 тысячи, что было на 2,1 % меньше, чем годом ранее.

В этом году чаще прочих патенты получали граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Молдовы и стран Прибалтики.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости усилить контроль за приезжающими в Россию мигрантами.

Фото: ЗАКС.Ру