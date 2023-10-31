Благодаря платным парковкам час пик в Петербурге сократился на 30 минут

Директор СПб ГБУ "Центр транспортного планирования" Рубен Тертерян сообщил, что достоверно час пик в Петербурге уменьшился на 30 минут из-за введения платных парковок. Об этом он заявил во время пресс-конференции "Интерфакс" 31 октября.

Сейчас на мостовых переходах из центра города машины стоят в пробке до 19:15 часов, заявил Тертерян. По его словам, раньше это продолжалось до 20:00-20:30 часов.

Директор "Центра транспортного планирования" также рассказал, что регулярно стал ходить общественный транспорт - теперь он приходит на остановки вовремя. Реже горожане стали передвигаться в центральной части города на личном автомобиле - на 13%, зато выросло число пассажиром метрополитена, сообщил Тертерян.

Напомним, платные парковки в Петербурге введены в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах. С 1 ноября на части улиц Василеостровского района также заработают платные парковки.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру