Сезон электросамокатов в Петербурге далек от завершения

Похолодание и снег в Петербурге пока не приблизили окончание сезона электросамокатов. Об этом пишет портал 78.ru со ссылкой на компанию Whoosh. Режим аренды самокатов претерпел лишь временные коррективы.

"Когда выпадает снег утром, самокаты остаются на улицах, но арендовать их временно нельзя. Когда снег тает, возвращаем возможность поездок", - рассказали журналистам.

С точной датой завершения сезона еще не определились: она будет объявлена только тогда, когда в дневное время в городе установится постоянный минус и тротуары покроются наледями.

Судя по изысканиям метеорологов, этот момент может наступить нескоро: в ближайшие дни, как сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов, ожидаются потепление и дожди. Сервис "Яндекс.Погода" прогнозирует такую же картину и на следующую неделю.

Фото: ЗАКС.Ру