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Новости 13:21

ЗакС утвердил бюджет Петербурга на 2024 год в первом чтении

фото ЗакС политика ЗакС утвердил бюджет Петербурга на 2024 год в первом чтении

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 31 октября в первом чтении одобрили в первом чтении законопроект о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ представлял губернатор Александр Беглов

Во время двухчасового доклада Беглов рассказал, что на 2024 год запланирована доходная часть в размере 1,168 трлн рублей, а расходная - 1,298 трлн рублей. При составлении бюджета чиновники старались учесть нужды горожан. Также Смольный стремится к устранению "накопленных проблем" и привлечению новых инвестиций в город. По словам губернатора, в будущем доходы города будут ежегодно расти на 7-8%.

В поддержку проекта бюджета проголосовали 41 человек. Против проголосовали четыре депутатов. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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