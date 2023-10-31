Зарубежные фирмы не могут покинуть рынок РФ без прохождения специальной комиссии

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил порядок продажи активов зарубежными компаниями, которые хотят покинуть российский рынок. Решающее слово в каждом подобном случае будет оставаться за специальным правительственным органом, который определит положения сделки.

"Выходить они будут на тех условиях, которые скажут в комиссии. Такого свободного выхода, конечно, сейчас быть не может, и комиссия это строго регулирует", - приводит слова чиновника "Интерфакс".

Действующий механизм, уточнил представитель президентской администрации, не связан с волатильностью рубля. Песков также отметил, что у остающихся в России компаний получается вести здесь выгодный бизнес.

Фото: ЗАКС.Ру