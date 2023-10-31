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Новости 13:49

Суд в Москве зарегистрировал четыре дела о демонстрации ЛГБТ в отношении ТНТ Music

фото ЗакС политика Суд в Москве зарегистрировал четыре дела о демонстрации ЛГБТ в отношении ТНТ Music

Таганский суд Москвы зарегистрировал четыре административных иска в отношении учредителя телеканала ТНТ Music. Совокупно ООО "Фонбет ТВ" грозит до 16 миллионов рублей по статье о распространении среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ).

Даты заседаний пока не назначены, следует из информации на сайте суда. Что именно послужило причиной составления протоколов, неизвестно.

Наказание по вменяемой телеканалу статье предусматривает для юрлиц штраф в размере от одного до четырех миллионов рублей или же приостановку работы на срок до девяноста суток.

Фото: pixabay


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