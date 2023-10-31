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Новости 13:57

Начальник экономической полиции Выборга попал в уголовное дело

фото ЗакС политика Начальник экономической полиции Выборга попал в уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Выборгскому району Ленобласти Владимира Катановича, о чем сообщает издание 47news. Он проходит по делу о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК).

По версии следствия, Катанович и его коллеги нашли примерно пять кубометров нелегально вырубленного леса в Ленобласти. Древесину, согласно процедуре, решили перевезти на ответственное хранение. При этом с перевозчиком полицейские в нарушение закона расплатились двумя грузовиками леса.

Во вторник суд должен будет избрать начальнику районной экономической полиции меру пресечения.

Фото: ЗАКС.Ру


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