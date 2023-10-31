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Новости 15:35

Маневр петербургского троллейбуса обернулся переломами для пассажирки

фото ЗакС политика Маневр петербургского троллейбуса обернулся переломами для пассажирки

Накануне днем в Калининском районе Петербурга водитель троллейбуса резко его остановил. Как сообщает "Фонтанка", из-за внезапного торможения в салоне потеряла равновесие 59-летняя жительница. Инцидент имел место в троллейбусе №31, в одной остановке от его кольца на Северном проспекте.

Госпитализации, в отличие от ДТП, избежать не удалось. Пассажирку доставили в стационар с несколькими сложными переломами ребер. Ее состояние специалисты квалифицировали как удовлетворительное.

Действия водителя в ГУП "Горэлектротранс" объяснили его нежеланием врезаться в автомобиль.

Фото: ЗАКС.Ру


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