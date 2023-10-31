Госдума поддержала упрощение бухучета для политических партий

Депутаты Госдумы 31 октября приняли в первом чтении поправки в закон "О бухгалтерском учете", призванные разрешить политическим партиям применять упрощенную схему бухучета. Действующее законодательство запрещает им это.

"Упрощенная система бухгалтерского учета проще в применении и менее затратна в силу меньшего числа отчетов, объектов и операций, подлежащих учету", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов инициативы, применение упрощенной схемы бухучета позволит партиям сэкономить "существенный объем средств", а заодно снизить вероятность возникновения ошибок в отчетности. Также это даст возможность "более прозрачно характеризовать финансовую деятельность" партий и сделает отчетность более удобной для восприятия гражданами и СМИ.

Авторами выступили представители ряда партий, включая Геннадия Зюганова (КПРФ), Сергея Миронова (СРЗП), Владислава Даванкова ("Новые люди") и других.

Фото: ЗАКС.Ру