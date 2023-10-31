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Новости 16:32

Количество научных сотрудников в России уменьшилось на четверть с начала века, заявил Патрушев

фото ЗакС политика Количество научных сотрудников в России уменьшилось на четверть с начала века, заявил Патрушев

За последние 20 лет количество научных сотрудников уменьшилось в России приблизительно на 25 %, заявил 31 октября секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на выездном совещании в Томске. Силовик поделился мнением, что это становится препятствием для достижения страной технологической независимости.

"Общая численность персонала, занятого исследованиями и разработками в России, за последние 20 лет сократилась на четверть", — транслирует заявление Патрушева ТАСС.

Секретарь Совбеза также обратил внимание на то, что, в условиях роста количества студентов на приоритетных специальностях и направлениях, в стране фиксируется уменьшение уровня трудоустройства выпускников по полученным ими специальностям.

Также Патрушев заявил о необходимости "дополнительных мер по повышению оплаты труда российских ученых, обеспечению их жильем", передает РИА "Новости".

Фото: kremlin.ru


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