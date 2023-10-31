Между Петербургом и Тбилиси возобновляется прямое авиасообщение

Впервые с 2019 года петербуржцы смогут добраться до грузинской столицы прямым самолетом. Об этом сообщает компания "Воздушные ворота Северной столицы", управляющая аэропортом Пулково.

Полеты взял на себя перевозчик Red Wings. Первый рейс отправится 18 ноября. Ожидается, что их будут выполнять каждую субботу. Вылет из Пулково будет производиться в 6 утра, а приземление в Тбилиси - в 11:05.

Кроме того, та же авиакомпания впервые в истории Петербурга запускает прямые рейсы до Кутаиси. Каждую субботу вылет из Пулково будет осуществляться в 17 часов. Первое отправление намечено на 2 декабря.

Фото: ЗАКС.Ру