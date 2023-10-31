Думский коммунист предложил назвать новый российский танк в честь Сталина

Новый российский танк следует назвать в честь советского лидера Иосифа Сталина, полагает первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин (КПРФ). По его мнению, название "ИС-21" будет символизировать неминуемую победу России в СВО.

В своем Telegram-канале Афонин обратил внимание на то, что 80 лет назад, 31 октября 1943 года, был запущен в производство советский тяжелый танк ИС-2, получивший название в честь Сталина. Это позволило парламентарию провести параллели с современностью и предложить дать похожее имя какому-нибудь образцу российской бронированной техники.

"Хорошим символическим ответом <...> может стать решение о присвоении новому российскому танку или уже выпущенному мощному образцу вооружения названия ИС-21 — "Иосиф Сталин 21 век", чтобы украинский нацизм понимал, что мы несомненно победим", — поделился соображениями Афонин.

На прошлой неделе в городе Орлов Кировской области состоялось открытие памятника Сталину. Бюст воздвигли на территории детского парка. Комментируя вопрос об отношении к установке подобных монументов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что здесь ответственны муниципалы. В то же время он пообещал "поинтересоваться, кто принимал такое решение".

Фото: Telegram-канал Юрия Афонина