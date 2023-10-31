Правительство Петербурга одобрило проект Генплана города

Правительство Петербурга на заседании 31 октября одобрило проект закона о Генеральном плане города. Об основных данных документа рассказала председатель комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева.

Киселева сообщила, что доля жилых зон в Петербурге составит около 20%. В текущем Генплане от 2005 года эта зона занимает 23%, уточнила чиновница. Она пояснила, что сокращение произошло из-за развития транспортной инфраструктуры и исключения из жилой зоны садоводства, которое выделили в отдельную зону.





Транспортная инфраструктура составит 15,92%, сказано в презентации Киселевой. Сейчас показатель составляет 12,3%. Также увеличится размер производственных зоны с 9,2% до 9,62%, сказано в презентации. Это увеличение на 630 га, уточнила Киселева. Она добавила, что рекреационная зона (Р1) теперь включает в себя объекты дачного и садового назначения. Общий размер рекреационных зон составит 29,38%, следует из презентации чиновницы.

В документе отражено развитие аэропорта "Пулково" и "Морского порта Санкт-Петербурга", рассказала Киселева. По ее словам, также планируется реконструкция Московского вокзала и другой железнодорожной инфраструктуры, строительство автовокзала, развитие трамвайной сети и метрополитена. В частности, к расчетному сроку в 2040 году должны быть созданы 100 новых объектов подземки, а также 20 станций реконструировано, добавила чиновница.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании отметил, что документ о Генплане - один из важнейших законопроектов города. Отраженные в нем решения - это каркас для развития Петербурга на десятилетия вперед, заявил Беглов.

Теперь документ должен поступить на рассмотрение депутатов в Законодательное собрание Петербурга. Они могут внести свои корректировки в Генплан.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру / Скриншоты трансляции заседания правительства Петербурга