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Новости 18:48

Станцию "Проспект Большевиков" закрыли на вход

фото ЗакС политика Станцию "Проспект Большевиков" закрыли на вход

В вечерний час пик 31 октября сотрудники петербургской подземки закрыли для входа пассажиров станцию "Проспект Большевиков".

В качестве причины пресс-служба метрополитена называет незапланированную остановку эскалатора. Пассажиров призывают пользоваться соседней станцией оранжевой ветки - "Улицей Дыбенко".

В соцсетях очевидцы выкладывают кадры из подземного вестибюля "Проспекта Большевиков". В эти минуты там многолюдно.

Отметим, что в последние дни сбои в вечерней работе петербургского метро случаются регулярно.

UPD 19:10 Станция вернулась к штатному режиму работы

Фото: ЗАКС.Ру


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