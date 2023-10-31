Станцию "Проспект Большевиков" закрыли на вход

В вечерний час пик 31 октября сотрудники петербургской подземки закрыли для входа пассажиров станцию "Проспект Большевиков".

В качестве причины пресс-служба метрополитена называет незапланированную остановку эскалатора. Пассажиров призывают пользоваться соседней станцией оранжевой ветки - "Улицей Дыбенко".

В соцсетях очевидцы выкладывают кадры из подземного вестибюля "Проспекта Большевиков". В эти минуты там многолюдно.

Отметим, что в последние дни сбои в вечерней работе петербургского метро случаются регулярно.

UPD 19:10 Станция вернулась к штатному режиму работы

Фото: ЗАКС.Ру