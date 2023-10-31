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Новости 19:17

УФАС изучит аукцион на строительство нового здания Северо-Западной таможни

фото ЗакС политика УФАС изучит аукцион на строительство нового здания Северо-Западной таможни

Петербургские чиновники приостановили подведение итогов аукциона, где разыгрывался контракт на строительство нового здания для Северо-Западного таможенного управления. На реакцию управления ФАС по региону обратил внимание РБК Петербург.

В процедуре участвовали два конкурента, претендовавшие на контракт с начальной стоимостью 1,9 млрд рублей.

Жалобу ООО "Новый город" на победу ООО "Строительная компания Парголово" антимонопольщики рассмотрят в ближайший четверг. Участник аукциона просит провести торги повторно.

Новое сооружение для нужд СЗТУ собираются возвести по адресу улица Савушкина, 71к2. Техническое задание предполагает ввод объекта в эксплуатацию не позднее 2026 года.

фото: УФАС


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