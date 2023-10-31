В Ленобласти будут доплачивать работникам скорой помощи и медикам в школах

С декабря правительство Ленобласти начнет перечислять ежемесячные дополнительные соцвыплаты медицинским сотрудникам, работающим в скорой помощи, а также в школах. Для их получения не потребуется подачи специальных заявлений.

Наибольшая регулярная прибавка к зарплате ожидает врачей выездных бригад скорой помощи: они будут получать дополнительные 11,5 тысяч рублей. По 7 тысяч рублей будут доплачивать фельдшерам выездных бригад, по 4,5 тысячи - их коллегам-медсестрам и по 3 тысячи - водителям.

Медикам, работающим в среднеобразовательных школах, будут полагаться новые выплаты в размере 6,5 тысяч рублей.

Согласно постановлению, деньги не позднее 25 числа каждого месяца обязан переводить реципиентам ГКУ "Центр социальной защиты населения". За достоверность и своевременность предоставления сведений о сотрудниках ответственность несут медицинские организации.

Фото: ЗАКС.Ру