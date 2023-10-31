Путин принял отставку вологодского губернатора

У Вологодской области 31 октября сменился руководитель. Президент Владимир Путин принял заявление об уходе с поста губернатора по собственному желанию от Олега Кувшинникова, руководившего регионом с 2011 года.

В качестве врио губернатора глава государства утвердил Георгия Филимонова. Обоих чиновников Путин принял в Ново-Огарево, поблагодарив Кувшинникова за многолетний труд.

"Я знаю, что Вы хотели бы, желание такое есть, остаться в сфере интересов Вологодской области и работать на ее благо в будущем", - приводит речь президента сайт Кремля.

Предыдущим местом работы Филимонова было правительство Московской области, где он имел должность зампреда.

фото: kremlin.ru