Для пострадавшей на детской площадке в МО "Константиновское" взыскали 70 тысяч рублей

Суд Петербурга взыскал в пользу ребенка 70 тысяч рублей за полученную на детской площадке травму, об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В августе 2022 года девочка пришла на детскую площадку и получила на ней травмы из-за ненадлежащего состояния оборудования. После произошедшего ей понадобилось хирургическое вмешательство.

Прокуратура Красносельского района направила в суд иск о компенсации морального вреда из бюджета МО "Константиновское". В пользу ребенка было взыскано 70 тысяч рублей. Также надзорный орган внес представление в отношении главы муниципалитета.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга