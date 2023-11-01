Петербургский Водоканал ликвидировал последствия прорыва воды в Красном Селе

В Красном Селе отключали воду в восьми домах из-за замены труб, об этом 31 октября сообщили в пресс-службе "Водоканал Санкт-Петербурга".

Специалисты Водоканала меняют трубу на Киевской улице, 7. Из-за этого временно без воды оставались жители 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15 и 17 домов на улице.

Чтобы петербуржцы не оставались полностью без воды, рядом с местном восстановительных работ была установлена цистерна с водой, а на улице Голубко в специальном пункте можно было набрать питьевой воды.

Кроме этого, на Гвардейской улице также проходил демонтаж труб после аварии 27 октября. Сейчас в одном из домов восстановлена подача воды.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"