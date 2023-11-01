Самой опасной магистралью в Петербурге стал проспект Славы

Вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин рассказал о статистике нарушений правил дорожного движения. В своем Telegram-канале он привел анализ Ростелекома, основанный на данных, полученных с 600 комплексов видеонаблюдения.

Наиболее распространенное нарушение - превышение скоростного режима. Чаще всего этим занимаются водители на проспекте Славы, где только в сентябре было зафиксирована 51 тысяча случаев "лихой" езды. Второе место принадлежит Ленинскому проспекту, третье - Красносельскому шоссе.

Отдельный род нарушений ПДД представляет собой некорректная езда по перекресткам. Самым проблемным в этом смысле пересечением петербургских улиц в сентябре стал перекресток Народной улицы и проспекта Большевиков. По числу инцидентов ему уступают угол Маршала Блюхера и Кушелевской дороги, а также угол улицы Фучика и Бухарестской улицы.

Фото: ЗАКС.Ру