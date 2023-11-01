Президент России Владимир Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником, об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе Кремля.

"Федеральная служба судебных приставов вносит значимый вклад в укрепление законности, обеспечение конституционных прав граждан, интересов государства и участников экономической жизни, в неукоснительную реализацию судебных решений", – сказано в сообщении.

Президент отметил, что пристав должен не только быть компетентным в работе, но и чутким к людям.

Также Путин выразил уверенность в добросовестной работе приставов в будущем.

Фото: kremlin.ru