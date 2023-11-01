На петербуржца завели уголовное дело из-за демонстрации нацистской символики

Неоднократная демонстрация нацистской символики (ст. 282.4 УК) обернулась для ранее судимого 46-летнего петербуржца задержанием и уголовным делом, о чем 1 ноября сообщает региональное управление СК.

По версии следствия, нынешним летом фигурант разделся по пояс на спортивной площадке на Выборгской стороне. На его груди была выбита запрещенная символика нацистской Германии. В таком же виде он сделал селфи и растиражировал снимок в соцсетях. Теперь задержанному грозит до четырех лет заключения.

"Обвиняемый является лидером клуба, члены которого разделяют неонацистские взгляды и пропагандируют ненависть и вражду к лицам других национальностей", - говорится в пресс-релизе СК.

"Фонтанка" утверждает, что речь идет об Андрее Разине, известном в ультраправых кругах как Чибис. Свой срок он отбыл за убийство майора милиции и вышел на свободу в прошлом году.

После освобождения Чибис уже привлекался к ответственности за демонстрацию нацистских знаков: в апреле он получил штраф по ст. 20.3 КоАП.

Фото: ЗАКС.Ру